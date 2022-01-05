У Рівному судитимуть патрульного за одержання хабаря

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно інспектора Управління патрульної поліції в Рівненській області. Його обвинувачують у проханні надання та одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Про це інформує Рівненська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що патрульний у вересні минулого року у Рівному зупинив водія у стані алкогольного сп’яніння. За не складання протоколу про адміністративне правопорушення та не притягнення у подальшому водія до відповідальності інспектор попросив та одержав 10 000 гривень хабаря.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому. Оперативний супровід – УСБУ в Рівненській області та УВБ в Рівненській області ДВБ НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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