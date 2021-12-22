У Рівному в ДТП потрапив інкасаторський автомобіль

22 декабря 2021, 14:02
 Общество

За попередньою інформацією, зіткнулися три автівка, одна з яких - інкасаторський автомобіль.

Інформація уточнюється...

До слова, водії нарікають, що в цьому місці досить часто трапляються ДТП.

https://rivne1.tv

 
 
 