У Рівному в ДТП потрапив інкасаторський автомобіль

За попередньою інформацією, зіткнулися три автівка, одна з яких - інкасаторський автомобіль.
Інформація уточнюється...
До слова, водії нарікають, що в цьому місці досить часто трапляються ДТП.
https://rivne1.tv
За попередньою інформацією, зіткнулися три автівка, одна з яких - інкасаторський автомобіль.
Інформація уточнюється...
До слова, водії нарікають, що в цьому місці досить часто трапляються ДТП.
https://rivne1.tv
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