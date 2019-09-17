У работающих в Польше заробитчан заметно выросли ожидания по зарплатам

Более 50% украинцев, которые работают в Польше, ожидают значительно большую зарплату, чем минимальная. Об этом говорится в исследовании Фонда поддержки мигрантов, передает "Польское радио".

Согласно опросу, украинские заробитчане хотят получать от 13 до 20 злотых в час (€3-5). Тогда как на сегодняшний день польские работодатели предлагают зарплату от 11 до 17 злотых (€2,8-4,3). Кроме того, украинцы ожидают от работодателей и другие элементы социального пакета:

бесплатное жилье; дополнительное денежное вознаграждение; частные медицинские услуги; бесплатная мобильная связь.

Также в исследовании говорится, что почти половина украинцев не согласилась бы работать в Польше без подписанного с работодателем договора.

Напомним, ранее аналитики OLX Работа, которые провели опрос среди заробитчан, выяснили, что украинцы начали терять интерес к зарубежным заработкам.

Так, например, 20% мигрантов, попробовавших свои силы на иностранном рынке труда, больше не намерены повторять полученный опыт.

Эксперты отмечают, что почти половина украинцев (42%) отправлялись на заработки в Польшу, Германию и Россию исключительно из-за невозможности получить сопоставимую зарплату в Украине. Хотя на деле оклады половины из них не превышали $1000.