У Раді відкрили виставку книг У Раді відкрили виставку книг

У Верховній Раді відбулося відкриття Книжкової виставки до 30-ї річниці Незалежності України в рамках загальнонаціональної акції «Національний тиждень читання».

Участь у відкритті взяв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже символічно, що ця виставка відкривається вперше в дні проведення національного тижня читання. Ми виступили з такою ініціативою. Раді, що її підтримала і перша леді, і багато депутатів. Чому національний тиждень читання? Це можливість привернути увагу і такими акціями, яка зараз відбувається у Верховній Раді, й іншими, які заплановані цього тижня, до важливості читання", - сказав Ткаченко.

Міністр додав, що читання - це не тільки про інформаційну безпеку. А ще і про розвиток критичного мислення, фантазії, можливість мандрувати в часі, відкривати для себе те нове, для чого ми живемо.

Ткаченко закликав усіх долучатися до читання книг.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, своєю чергою, запропонував запровадити у ВР традицію формування "літніх списків читання", яка існує в британському парламенті.

"Читання книг - це надзвичайно важливий і, останнім часом, став рідкісний дар людей. Тому що ми починаємо більше читати соціальні мережі, месенджери, чати, різні клікбейтові заголовки в ЗМІ. А треба читати книги. Давайте все-таки пам'ятати цей, такий правильний вислів, що люди, які читають книги, завжди будуть управляти людьми, які дивляться телевізор, тому давайте до першоджерел", - зазначив спікер.

Виставка буде представлена протягом 14-19 грудня 2021 року в кулуарах третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради. Захід презентував Український інститут книги Книжкову виставку до 30-річчя Незалежності України.

https://www.ukrinform.ua