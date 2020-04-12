У разі зараження COVID-19 10% населення, можливий колапс медсистеми, - МОЗ

Наразі Україна рухається по оптимістичному сценарію, який передбачає, що за період спалаху буде інфіковано не більше 2% населення

Медична система України може не впоратися зі зростанням кількості заражених коронавірусом COVID-19 одразу до 10 відсотків від усього населення. Про це повідомив головний санітарний лікар та заступник міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.

За словами Ляшка, у МОЗ розрахували оптимістичний та песимістичний прогнози розвитку ситуації з коронавірусом. Так, у випадку зараження 2 відсотків населення українська система охорони здоров'я безболісно впорається з такою кількістю хворих - це оптимістичний сценарій.

"Наразі ми рухаємося по оптимістичному сценарію, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, яких вживала наша країна", - зазначив Ляшко.

Однак, якщо кількість хворих одразу становитиме 10 відсотків чи більше, то Україна може не впоратися з кількістю інфікованих, які будуть поступати до відділень інтенсивної терапії.

"Якщо ж буде 10% і більше, в нас може виникнути колапс медичної системи. Якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі", - додав санітарний лікар.

Водночас Віктор Ляшко підкреслив, що реалізація оптимістичного сценарію можлива за умови дотримання громадянами наказів та рекомендацій МОЗ.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що коронавірус COVID-19 може стати сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно.

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