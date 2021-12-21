У РНБО мають намір озброїти територіальну оборону

Підрозділи територіальної оборони матимуть необхідне озброєння, і у разі масштабної агресії проти України «легкої прогулянки» у російських окупантів не буде.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Апостроф

«У законі прописано повноваження та відповідальність органів місцевого самоврядування, голів обласних та районних державних адміністрацій. Це дуже детальний закон, який досить довго формувався і навколо якого тривала дискусія. На сьогоднішній день я вважаю, що закон більш-менш досконалий для того, щоб розпочати цим питанням займатися», – заявив Данілов.

За його словами, територіальна оборона буде дієвою силою у разі нападу країни-агресора. Водночас, Данілов зазначив, що підрозділи тероборони повинні мати озброєння, яке дозволить їм виконувати свої функції.

Голова РНБО також додав, що необов'язково має йтись про важке озброєння, оскільки в сучасних умовах «озброєння, яке може бути маленьким за розмірами, дуже велике за своїми діями». У разі повномасштабної агресії тероборона стане на захист України, і легкої прогулянки у окупантів не буде, наголосив Данілов.

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