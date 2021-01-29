У Росії арештували українку, її звинуватили у побитті поліцейського

Російський суд арештував українку Ольгу Бендас на два місяці. Її звинувачують у побитті поліцейського на акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

За версією російської поліції, дівчина під час мітингу в Москві декілька разів ударила поліцейського.

Нагадаємо, минулої суботи містами Росії пройшли акції протесту через арешт Навального. Акції супроводжувалися сутичками з силовиками та затриманнями протестувальників. Загалом на акціях по всій Росії затримали близько 4 тисяч учасників.

У цю неділю, 31 січня, по всій Росії також анонсували акції протесту через арешт Навального