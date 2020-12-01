У Росії заявили про наявність прототипів вакцини від ВІЛ

У Росії вже створені прототипи вакцини від ВІЛ, заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова на відкритті Федерального науково-методичного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. За словами пані Попової, розробкою вакцини займаються кілька російських науково-дослідних центрів, в тому числі державний науковий центр (ДНЦ) вірусології та біотехнології «Вектор». ДНЦ також розробляв тест-системи для діагностики ВІЛ.

Як розповіла журналістам глава Росспоживнагляду, Росія вже «достатня кількість років» бере участь в розробці вакцини від ВІЛ-інфекції. «У нас є свої прототипи, у нас є свої вакцини. Науково-дослідний центр "Вектор" має свій прототип, і ряд інших науково-дослідних організацій в Російській Федерації мають свої прототипи », - повідомила вона.

Анна Попова також заявила, що антиретровірусну терапію в країні отримують всі нужденні, а ціни на ліки для людей з ВІЛ в Росії «не мають тенденції до зростання». Вона нагадала, що у 2020 році на забезпечення ВІЛ-інфікованих необхідними препаратами з бюджету виділили 27,2 млрд руб., У 2021 році - 29,4 млрд руб.

«При цьому, за висновком наших експертів, препарати не мають тенденції до зростання цін. І на сьогодні, за наявною у нас інформацією, всі нужденні, все ті, хто вибрав для себе антиретровірусну терапію, її отримують », - уточнила глава Росспоживнагляду.

За матеріалами Ъ.