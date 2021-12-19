У селі на Волині чоловік закатував до смерті жінку

У селі Заболоття Ковельського району (що на Любомльщині) раніше судимий співмешканець до смерті побив жінку.

Як зазначають, чоловік в четвер, побив жінку та продовжував це робити протягом декількох днів. Через тяжкі тілесні травми та переломи, учора, 18 грудня, постраждала померла. Рідні виявили факт злочину та повідомили правоохоронців та медиків.

Свідки розповіли, що на місці події виявили тіло жінки та чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. Про це відразу повідомили дільничому.

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