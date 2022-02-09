У що українці вкладають свої гроші?

Щоб з'ясувати найпопулярніші інструменти інвестицій серед українців, експерти Gradus Research провели опитування. І ось що вони впізнали.
Як з’ясувалося, інвестиції у валюту є найбільш поширеним способом вкладень серед міських жителів України.
Куди вкладають кошти:
- 33% опитаних купують валюту;
- ще 12% займаються реальними інвестиціями, тобто вкладають гроші у реальний капітал;
- 11% респондентів розповіли, що інвестують у дорогоцінні метали;
- криптовалюту як інвестиції використовують 9% опитаних;
- і лише 6% вибирають для інвестицій цінні папери.
До речі, експерти зазначають, що у січні рівень суб’єктивного стресу виріс порівняно із груднем. І першочерговою причиною свого стресу опитувані називають саме фінансові складнощі (48% у січні 2022 та 44% у грудні 2021).
Що думають про крипту? Дослідження показало, що деякі городяни певною мірою обізнані про криптовалюту та блокчейн-інструменти, а 5% навіть їх використовують. Повністю нічого не чули і не знають про крипт лише 8% респондентів.
Найбільш поширені активності з криптою серед користувачів:
- відкривали криптовалютний гаманець – 77%;
- купували/обмінювали криптовалюти на криптобіржі – 67%;
- займалися майнінгом – 54%;
- сплачували покупки криптовалютами – 32%;
- працювали з блокчейном (крім криптовалют) – 23%;
- брали участь у ICO – 19%.
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