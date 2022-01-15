У школах України дозволять працювати людям без педагогічної освіти

В українських школах працюватимуть вчителі без педагогічної освіти. Про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України. Вести викладацьку діяльність у школах України дозволять IT-фахівцям без педагогічного досвіду.

Як розповіли в Мінцифри, практикуючим айтішникам, які хочуть працювати в школі та навчати підростаюче покоління премудростям IT-сфери, необхідно буде пройти інтернатуру під наглядом досвідченого педагога. Потім залишиться пройти стажування у навчальному закладі та стати викладачем.

"Завдяки такому підходу в українських школах учні навчатимуться у фахівців із практикою, що підвищить рівень викладання математики, інформатики та інших STEM-дисциплін", - стверджують у Міністерстві цифрової трансформації.

Положення про педагогічну інтернатуру вже затверджено у рамках реалізації Дорожньої карти реформування ІТ-освіти. Ця програма була представлена Мінцифри та Міносвіти у грудні 2021 року. За задумом розробників, до 2030 року Україні знадобиться понад 500 тисяч фахівців, які матимуть змогу підвищити рівень IT-освіти в країні.

Основними ініціативами реформи ІТ-освіти від МОН та Мінцифри є розвиток неформальної освіти, зміна підходів до викладання математики та інформатики у школах, підвищення конкурентоспроможності та автономності закладів вищої освіти в Україні.

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