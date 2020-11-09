У штабі ООС уточнили час роботи КПВВ на лінії розмежування

Пропуск через КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка", "Майорське", "Станиця Луганська", "Щастя" та "Золоте" з 10 листопада буде проводитися щоденно з 8:00 до 16:00.

При в'їзді на підконтрольну Україні територію проводитиметься температурний скринінг / фото facebook.com/pressjfo.news

У штабі операції Об'єднаних сил уточнили час роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Пропуск громадян і транспортних засобів через контрольні пункти в'їзду- виїзду "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка", "Майорське", "Станиця Луганська", "Щастя" та "Золоте" з 10 листопада буде проводитися щоденно з 8:00 до 16:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадується, що під час в'їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян, також обов'язковою умовою є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.Робота КПВВ на Донбасі

З 8:00 10 листопада в усіх КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.