У снятой с поезда "Киев-Москва" китаянки новый коронавирус не подтвержден - Минздрав

У гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва" по подозрению в инфицировании коронавирусом, по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

"У пассажиров вагона при желании будет возможность пройти диагностику", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что ни одного случая COVID-19 в Украине не зарегистрировано.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, пассажирку поезда No6 Киев-Москва - гражданка Китая - с симптомами респираторного заболевания была снята с поезда на железнодорожной станции Суземка (РФ). Вагон, в котором путешествовала китаянка, был отцеплен на станции Брянск, основной состав прибыл в Москву.

По данным Госпогранслужбы Украины, в вагоне, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек: 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады.

В ГПСУ сообщали, что китаянка размещена в одном из медучреждений, а вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, - в обсервации, но неизвестно где.