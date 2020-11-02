У столичному Палаці спорту розгортають шпиталь для хворих на COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розпочинає розгортання мобільного шпиталю у Палаці спорту в Києві.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сегодня".

"Уже є попередні кошториси, які доопрацьовують. Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту", - сказав він.

Головний санлікар також розповів про вимоги до таких шпиталів.

"Це шпиталі, які мають бути розгорнуті в пристосованих приміщеннях, які мають опалення, вентиляцію, санітарно-технічні умови. Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", - зазначив Ляшко.

За його словами, вже визначено, яка кількість обладання потрібна для мобільного шпиталю. Водночас, Ляшко наголосив, що проблема полягає не стільки у забезпеченні обладанням, скільки в забезпеченні медичними кадрами.

Нагадаємо, 2 листопада Міністертсво охорони здоров'я запустило в роботу єдиний контакт-центр з протидії поширенню коронавірусу.

Станом на 31 жовтня МОЗЗ повідомляв, що завантаженість ліжок в опорних лікарнях першої хвилі для пацієнтів з коронавірусом склала 67,2%.

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 754 нові випадки COVID-19. Найвищий показник завантаженості - в Одеській (87,3%), Житомирській (85,9%), і в (Полтавській- 85,4) областях.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.



