У столиці Австрії відбулася акція солідарності з Україною

На площі Прав людини у центрі Відні учасники акції солідарності з Україною засудили агресивну політику Росії.

Участь у заході, головним організатором якого стала віденська громадська організація Vienna goes Europe, взяли представники політичних та громадських кіл Австрії, української діаспори та друзі нашої країни з Грузії, Білорусі, Чечні, а також представники російського демократичного руху.

"Для нас зараз дуже важливим є продемонструвати солідарність з Україною та українським народом, оскільки ситуація дуже напружена. Путін грає партію шахів у Європі, рухаючи фігурами, як хоче. Йому треба дати чітко зрозуміти, що він не може змінювати кордони. Незалежність України чи інших країн не є предметом обговорення", - заявила президентка Vienna goes Europe Каті Шнебергер.

Інші промовці наголосили на важливості міжнародної підтримки України та наданні країні допомоги для відбиття російської агресії. Вони також засудили масові порушення прав людини у РФ.

Депутат Національної ради Австрії, голова парламентської "групи дружби" з Україною Гельмут Брандштеттер наголосив на неприпустимості погроз Україні силою з боку Росії та вказав на серйозні наслідки, які матиме подальша агресія. Як і в парламенті кілька днів тому, він потворив свій заклик до Путіна: "Руки геть від України!".

Як відомо, з кінця жовтня Росія стягує війська до кордону України. Експерти на Заході розглядають кілька можливих варіантів російської агресії проти нашої держави. Зокрема, в оприлюднених документах американської розвідки йдеться про те, що РФ може організувати вторгнення за участю сотні батальйонних тактичних груп загальною чисельністю 175 тис. військовослужбовців.

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