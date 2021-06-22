У столиці розпочалася вакцинація колективів від 50 людей: щеплять Pfizer

Наразі в черзі на вакцинацію вже майже півтори тисячі колективів.

У столиці розпочалася вакцинація проти COVID-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися. Їх щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, організації мають залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників. Зробити це можна за номером контакт- центру 0 800 60 20 19.

Вакцинація відбуватиметься у порядку черги. Станом на 21 червня 2021 року вже зареєстровано 1 447 заявок на вакцинацію колективів, загалом на 216 893 особи.

Нагадаємо, в МОЗ нагадали, коли треба робити щеплення другою дозою кожної з вакцин.

Kyiv Media

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