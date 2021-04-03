У столиці штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах - Держспоживслужба

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців, які попри локдаун у столиці, продовжили працювати у повному обсязі, про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

"На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень", - сказав він, додавши, що у більшості офісів - як державних, так і приватних - порушуються карантинні обмеження.

Рубан зазначив, що у разі виявлення порушень на місце будуть направляти правоохоронців.

Нагадаємо: у зв'язку зі зростанням захворюваності та смертності від коронавірусу Київ із понеділка, 5 квітня, запроваджує суворіші обмеження. Проїзд у транспорті буде тільки за спецперепустками. За перепустками працюватиме навіть метро.

Як повідомлялося, в Україні від початку пандемії зареєстровано 1 731 971 випадок зараження коронавірусом, зокрема за добу 20 341.