У столиці відкрили виставку загадкових художників Pomme de Bou

У столичній Dymchuk Gallery відкрилася безкоштовна виставка стріт-арту гурту Pomme de Boue. У залі представлені скульптурні роботи та мозаїки, створені у 2021 році.

Це перша велика виставка гурту, адже зазвичай свої роботи митці інтегрують у громадський простір міста, на фасади київських будівель. Своїх імен митці не називають та інтерв’ю дають виключно анонімно, у відеоформаті – видно лише руки.

Група Pomme de Boue існує три роки – за цей час її учасники розмістили у столиці понад 300 робіт із яскравої керамічної плитки або бетону, які самі художники називають “штучками”. Використовують різні сюжети, але для цієї виставки було відібрано лише абстрактні твори. Художники надихалися Баугаузом, модерном, конструктивізмом, геометричним абстракціонізмом та авангардом початку XX століття.

Більшість робіт створено спеціально для цієї виставки. Вони дуже великі і не змогли б існувати у міському просторі, тому що їх складно монтувати та легко розбити. Всього на виставці представлено 14 мозаїк та 5 скульптур. Останні зроблені з бетону: чорні та білі, трохи брутальні та водночас тендітні. Усі роботи виставлені на продаж за ціною від $200 до $3,5 тисяч. На деякі галереї вже отримали попереднє замовлення.

“У червні 2021 року митці мені написали і запропонували зробити цю виставку. Ми переписувалися майже пів року. То сперечалися, то обговорювали, як це може бути, поки не дійшли висновку, що ми повинні зробити так, щоб виставка давала можливості для зростання їх творчості. Щоб тут можна було побачити і маленькі, і великі роботи, а також процес, як він створюється. Пояснити людям, як ці “штучки” з’являються на фасадах і куди вони зникають”, – розповідає куратор Ковальчук.

У галереї навіть представлено відео, на якому один із художників анонімно показує процес створення мозаїки.

“Одна така “штучка” існувала у нас на фасаді, прямо біля входу – і прожила три доби, не більше. Але мені здається, що і цього занадто багато. Ви йдете повз – і бачите таку яскраву річ. Ну як її не збити? – поділився куратор.

Виставка триватиме до 27 лютого. Вхід вільний.

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