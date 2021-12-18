У столиці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні У столиці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У Києві пройшла церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні до Дня святого Миколая.

Як передає кореспондент Укрінформу, у цьому заході взяли участь менш як 40 осіб.

«Цей символічний (Вифлеємський - ред.) вогонь (ми принесли сьогодні сюди - ред.) - у символічне місце, прямо перед святом Святого Миколая», - повідомила представниця пластунів Софія М'ясоєдова після того, як в екуменічному храмі архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ відбулася передача Вифлеємського вогню миру.

Пластуни і інші присутні у храмі також співали пісень.

Родичі Героїв Небесної Сотні розклали біля портретів загиблих Героїв на народному меморіалі різних розмірів різдвяні вінки із жовтими і синіми стрічками,

Присутні після цього у рамках церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні біля інших портретів Героїв, які знаходяться по алеї ближче до стели Майдану, запалили лампадки і поставили їх біля цих портретів.

Цей захід - ініціатива родин Героїв Небесної Сотні з ушанування пам'яті їхніх рідних і вона проводиться щорічно.

Організатори та партнери заходу - ГО “Родини «Небесної Сотні”, київський осередок ГО “Родина “Героїв Небесної Сотні”, Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ, Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції, Київський Пласт та Національний музей Революції Гідності.

Як повідомлялося, 21 листопада на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відбулися молебень за полеглих під час Революції Гідності та покладання квітів біля екуменічного храму архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ.

https://www.ukrinform.ua