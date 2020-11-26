У столиці за добу зафіксували майже 1400 нових випадків коронавірусу

Станом на 26 листопада у столиці загалом було підтверджено 64 019 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 1227 киянина. Фото: whmi.com

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем telegram-канале.

"Друзі! Ще 1399 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 людина", - говорится в сообщении.

До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 505 людей. Усього коронавірус подолали 21 942 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 250, у Святошинському- 202. Та в Солом'янському районі - 179 випадків.