У Сумах в аварії травмувався 11-річний хлопчик

На перехресті вул. Чорновола та вул. Пушкіна у Сумах сталась аварія. 55-річний водій легкового авто на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 11-річного хлопчика. Про це повідомляють у Фейсбук Патрульної поліції Сумської області.

"Повідомлення про ДТП патрульні поліцейські отримали зранку 23 грудня, близько 8-ї години", – йдеться у дописі.

Хлопчик в аварії отримав легкі травми, його відвезли до лікарні. Обставини події нині з'ясовують слідчі поліції Сумського районного управління. Чи відкрили провадження за фактом цієї аварії, Суспільне нині з'ясовує.

Також поліціянти повідомляють, що з 2021 рік у Сумах було 33 аварії за участі дітей, одна з них завершилась летально для дитини. Ще 31 дітина отримала травми різної тяжкості.

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