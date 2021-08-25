У Святослава Вакарчука народився син

У фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука народився син, якого назвали Іваном.

Цю інформацію підтвердила пресслужба Святослава Вакарчука, заяву якої поширила менеджер гурту Вікторія Хоменко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Так, у Святослава народився син - Іван Святославович Вакарчук. Хлопчик названий на честь батька Святослава", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батьки малюка вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію і "просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя".

У пресслужбі також заявили, що інформація про 19 серпня як дату народження не відповідає дійсності.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що 46-річний Вакарчук вперше став батьком.

У червні лідер гурту "Океан Ельзи", народний депутат України VI і IX скликань Святослав Вакарчук заявив, що розлучається з дружиною Лялею Фонарьовою. Він також попросив утриматися від додаткових запитань і дискусій з цього приводу.