У трійку найбагатших бізнесменів України увійшли Ахметов, Пінчук і Порошенко - Forbes

Загальний статок 100 найбагатших українців перевищив $ 31 млрд. При цьому найбагатшим бізнесменом України є Рінат Ахметов, чий статок складає $ 2,8 млрд. Про це повідомляє Forbes з посиланням на перший номер української версії журналу.

У першу десятку рейтингу увійшли:

Рінат Ахметов - $ 2,8 млрд. Зазначається, що його статок скоротився майже в шість разів порівняно з піковим 2013-м роком.

Віктор Пінчук - $ 1,4 млрд.

Петро Порошенко - $ 1,4 млрд. У 2014 році його статки оцінювалися в $ 1,3 млрд, 2015 року американський Forbes перестав вважати його мільярдером, а Forbes Україна оцінив стан Порошенко в $ 750 млн.

Олександр Герега Галина Герега - $ 1,3 млрд

Геннадій Боголюбов - $ 1,2 млрд

Юрій Косюк - $ 1,1 млрд

Костянтин Жеваго - $ 1,1 млрд

Ігор Коломойський - $ 1 млрд

Вадим Новинський - $ 810 млн

Олександр Ярославський - $ 725 млн

Всього в рейтингу вісім осіб із статком не нижче $ 1 млрд. Поріг відсікання в рейтингу - $ 95 млн.

Дев'ять бізнесменів з рейтингу представляють IT-сферу. Найбагатший - засновник сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab Дмитро Запорожець ($ 560 млн, No13).

Повідомлялося, що найбагатша людина в світі, засновник Amazon.com Inc Джефф Безос збільшив свій стан в умовах пандемії коронавіруса на $ 6,4 млрд, в результаті рекордногго зростання акцій його компанії 5,3 відсотка, піднявши чисту вартість засновника до 138,5 мільярда доларів.

За матеріалами Forbes,

