У ТРЦ Blockbuster Mall шукають вибухівку

До столичної поліції звернувся адміністратор торговельно-розважального центру Blockbuster Mall з приводу можливого замінування ТРЦ.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Києва.

"До столичної поліції звернувся адміністратор зазначеного торгового центру з приводу того, що на електронну пошту ТЦ надійшло повідомлення про його замінування", – розповіли у пресслужбі.

За даними поліції, на території ТРЦ зараз тривають оперативно-розшукові заходи. На місці події працюють, зокрема, оперативна група поліції та вибухотехніки.

Окрім цього, Укрінформу повідомили, що відвідувачі Blockbuster Mall були терміново евакуйовані.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 25 грудня, правоохоронці шукали вибухівку в ТРЦ River Mall після надходження анонімного повідомлення про замінування. На час перевірки було евакуйовано близько тисячі осіб.

Також цього дня перекривали рух мостом Патона через повідомлення про мінування. У ході перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявили.

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