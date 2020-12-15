У центрі Києва ФОПи намагаються встановити намети, почалися сутички

Фізичні особи-підприємці, які мітингують в центрі Києва 15 грудня, вступили в сутички з правоохоронцями.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, протестувальники намагаються встановити намети на Майдані незалежності, однак поліція їм завадила.

Весь урядовий квартал перекритий поліцією. Вона застосувала газ проти мітингарів.

Зі сцени на Майдані незалежності учасники акції заявили, що не планують залишати центр.

Раніше поліція повідомляла про посилання заходів безпеки в центрі Києва.

У дні голосування за закони про підтримку малого бізнесу і відтермінування касових апаратів 1 і 4 грудня біля будівлі парламенту протестували тисячі підприємців. Вони закликали владу захистити бізнес, що страждає від обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19.

