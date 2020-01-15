У центрі Києва одна з вулиць стане односторонньою для руху авто

Від 20 січня у Києві частину вулиці Шовковичної зроблять односторонньою для руху автомобілів.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху у Facebook.

У публікації зазначається, що одностороннім рух стане на відрізку шовковичної від Басейної до Лютеранської. Головною причиною такого нововведення називають занадто різкий спуск вулиці, вимощений історичною бруківкою, який створює аварійну небезпеку.

Так, проїхати згаданою частиною шовковичної з наступного тижня можна буде лише вгору. Рухатись вниз зможуть лише карети швидкої допомоги, які заїжджатимуть та виїжджатимуть із Олександрівської клінічної лікарні.

Усі дорожні знаки на вулиці Шовковичній будуть замінені уже 19 січня, а наступного дня автомобілістам варто уважно рухатись згаданим районом.



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