У центрі Рівного втретє напали на кредитну спілку

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка за розбійний напад на кредитну спілку у центрі міста. Ним виявився 46-річний житель Костополя, – розповіли у пресслужбі поліції області. Це третій напад на цю фінустанову.

Інцидент стався 18 грудня по обіді біля ЦУМу. До приміщення кредитної спілки зайшов невідомий чоловік. Він почав запевняти співробітницю установи у тому, що має борги йому потрібні великі кошти, – йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції області.

"Під час розмови чоловік дістав пістолет та, погрожуючи їй, почав вимагати гроші. Дівчина не розгубилася та продовжувала спілкування, а тим часом встигла натиснути "тривожну кнопку". За кілька хвилин чоловіка затримали працівники служби охорони", – розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

Чоловіка затримали, ним виявився 46-річний житель м. Костопіль. Правоохоронці повідомили йому про підозру та підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Це третій напад на цю кредитну спілку від листопада 2020-го.

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