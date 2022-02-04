У Туреччині до посольства завітали представники Середземноморського об'єднання українців

Представники Середземноморського об'єднання українців завітали до Посольства в Туреччини, де обговорили з послом Василем Боднаром роботу громади та майбутні плани.

«Дякуємо Надзвичайному та Повноважному Послу України в Турецькій Республіці Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці пану Василю Боднару за теплий та дружній прийом», – ідеться в дописі.

Нагадаємо, у січні до Посольства України в Турецькій Республіці завітали представники української громади в Адані та на Півдні Туреччини - голова громади «Культурно-Освітнього Товариства Солідарності, Співпраці Та Дружби Адани» м.Адана Ірем Тари та її заступниця Інна Арнаутов. Вони зустрілися з Послом Василем Боднаром і консулом Андрієм Біликом.