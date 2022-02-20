У Туреччині провели ще одну акцію на підтримку України

Українці Бурси, що на заході Туреччини, приєдналися до всесвітнього флешмобу на підтримку України.

«Де б ми не були, наші серця завжди з Україною! Ми спостерігаємо за новинами та вболіваємо за мир. Сподіваємося, що наші дипломати зможуть відстояти мир, а українська діаспора по всьому світу буде й надалі єднатися. Дякуємо Турецькій Республіці та нашим турецьким друзям за повсякчасну підтримку», - йдеться у повідомленні.

Українці в Бурсі виконали Державний гімн України, скандували «Слава Україні! Героям слава!», тримали плакати з написами різними мовами: «Ні - війні в Україні», «Підтримуємо Україну», «Ми з Україною», «Дякуємо, Туреччино».

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня акції на підтримку України відбулися в інших містах Туреччини. Зокрема, в Адані, Аланії, Анкарі, Анталії, Бодрумі, Бурсі, Ізмірі, Конії, Кушадаси, Мармарисі, Мерсіні, Самсуні, Стамбулі та інших містах.