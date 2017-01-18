У украинских добровольцев появится личный праздник

Начиная с 14 марта 2017 и ежегодно наша страна будет отмечать День украинского добровольца.

За соответствующее постановление No4261 проголосовал 231 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, 14 марта выбрано не случайно - именно в этот день в 2014 году более 500 бойцов самообороны Майдана начали подготовку на полигоне в Новых Петровцах к тому, чтобы принять участие в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины.

"13 апреля 2014 года было принято решение о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Бойцы добровольческих батальонов приняли активное участие в первом этапе ее проведения и не допустили продвижения противника вглубь материковой Украины", - говорится в документе.

Стоит отметить, что документом рекомендуется Кабинету министров в течение месяца разработать и утвердить план официальных мероприятий ко Дню украинского добровольца.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с учетом христианских и государственных выходных у граждан Украины в этом году будет 118 выходных.