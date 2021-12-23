У військкоматі пояснили, чи мають ФОПи вести військовий облік жінок

Фізичні особи-підприємці не мають вести облік жінок-військовозобов'язаних після набуття чинності наказом Міністерства оборони щодо затвердження переліку професій, представниці яких мають стати на військовий облік.

Про це на брифінгу заявив військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП полковник Валерій Куценко, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується фізичних осіб-підприємців, то вони такого обліку не ведуть і за облік військовозобов'язаних не підлягають відповідальності. Це покладається на тих осіб, які зареєстровані за договорами і працюють з ними", - сказав Куценко.

Він зауважив, що підприємства, установи та організації незалежно від форми власності ведуть первинний облік військовозобов'язаних.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони затвердило перелік професій, представниці яких повинні будуть стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. Відповідний наказ прийнято 11 жовтня.

Документом затверджується перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінки беруться на військовий облік. До переліку увійшла велика кількість професій, зокрема медики, фармацевти, юристи, програмісти, соціальні працівники, менеджери, бухгалтери, журналісти, музиканти, працівники ресторанів та готелів, рекламники тощо.

