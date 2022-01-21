У військовому виші науковці світового рівня провели лідерські курси для офіцерів

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського офіцери-слухачі об’єднаних оперативних штабів здобувають освіту на лідерських курсах оперативного рівня англійською мовою викладання.

Прагнучи задовольнити пізнавальну активність слухачів на шляху креативного розвитку лідерських властивостей, кафедра суспільних наук, зокрема провідний науковий співробітник Юрій Лобода, у межах Модулів «Військове лідерство» та «Критичне мислення» дистанційним методом залучив 18 професорів із світовим ім’ям, які представляють заклади вищої освіти: державний університет Вірджинії, Університет Корпусу морської піхоти США, Мюнхенський університет (Німеччина), Військово-морський коледж США, Коледж міжнародної безпеки Національного університету оборони США.

«Лідерські курси перевершили всі наші очікування. Попри дистанційний формат навчання, заняття проходить як креативний спектакль, що дає змогу проявити свій хист, розкрити лідерські інтенції, спробувати себе у різних ролях та ситуаціях, що моделюються на занятті», – кажуть в університеті.

Науковці світового рівня, професори Бюс Івар Гудмундсон, Мілан Вего, Том Матіок, Алекс Мозлі, Спенсер Мередіт упродовж двох останніх тижнів озброюють військовослужбовців передовими кейсами ухвалення управлінських рішень, навчають реагувати на гібридні та асиметричні виклики, відточують в офіцерів-лідерів навички оперативного мислення, навчають ведення переговорів, реалізації принципів військової етики, когнітивної та соціальної лінгвістики в умовах невизначеності.

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