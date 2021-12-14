У Вінницю завітав посол ЄС в Україні

У Вінниці побував посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас. Він вперше завітав у місто з робочим візитом аби познайомитися ближче з інфраструктурними проектами.

Окрім інфраструктурних об’єктів під час зустрічі були піднятті питання децентралізації та місцевого самоврядування. Адже завдяки цьому бюджет громади зріс у 5 разів, відтак у місті виконали комплексні реконструкції вулиць, модернізували лікарні та придбали новий транспорт.

Візит посла також передбачав зустріч з керівництвом облради та облдержадміністрації. Посол Європейського Союзу планує поспілкуватися у Вінниці й з представниками мережі ЄС та командою ULEAD.

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