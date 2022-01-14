У Варшаві виступить діаспорський гурт української пісні «Калина»

Український дім у Варшаві та гурт української пісні «Калина» запрошують на святково-концертну зустріч «Щедрий вечір добрим людям!».

Гурт української пісні «Калина» є вокальним колективом, заснованим у червні 2014 року. Учасницями колективу є мігрантки з України, що живуть і працюють у Варшаві. Керівником гурту є Софія Колодій.

Захід відбудеться у суботу, 15 січня. Початок: 17.30.

Місце: Український дім у Варшаві, вул. Заменгофа 1. Вхід вільний.

Нагадаємо, у столиці Польщі відбулася презентація української високої кухні (fine dining) та дегустація вин найкращих українських виробників.

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