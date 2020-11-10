У Великій Британії назвали слово року. Ним став "локдаун" (lockdown)

Видавці тлумачних словників Collins Dictionary назвали словом 2020 року "локдаун" (lockdown). За даними словника, частота використання слова цього слова у 2020 році зросла на 6 000%. У 2019 було зафіксовано 4 тисячі випадків його використання, у 2020-му цей показник зріс до 250 тисяч. Про це повідомляє видання The Guardian.

"Мова - це відображення світу навколо нас, а у 2020 році переважала глобальна пандемія. Ми обрали "локдаун" своїм словом року, тому що воно охоплює загальний досвід мільярдів людей, яким довелося обмежувати своє повсякденне життя, щоб стримати вірус", - пояснила консультант з мовного контенту словника Хелен Ньюстед.

Крім того, до першої десятки слів року увійшли:

"коронавірус";

"вимушена відпустка" (furlough);

"ключовий співробітник" (keyworker);

"Мегсіт" (Megxit) - зречення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл королівських обов'язків, яке сталося на початку року.

mukbang (відео, на якому учасник з'їдає велику кількість їжі для розваги глядачів);

"самоізоляція" (self-isolate);

"соціальне дистанціювання" (social distancing);

"тіктокер" (активний користувач додатку TikTok).

Минулого року видавці тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary оголосили словом року climate strike ("кліматичний страйк").

Нагадаємо, в Україні з'явився безкоштовний мобільний чат-бот "СтопСуржик", який "перекладає" суржик українською мовою.

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