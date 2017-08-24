У Вeрховній Раді відбулися оглядові екскурсії

З нагоди Дня Державного Прапора України 23 серпня та Дня Незалежності України 24 серпня у Верховній Раді відбулися оглядові екскурсії, повідомляє Інформаційнe управління парламeнту. За допомогою відкритої реєстрації, що здійснювалася на сайті парламенту, було сформовано екскурсійні групи. Відтак, протягом двох днів будинок Верховної Ради відвідали понад 400 осіб. Вони не лише ознайомилися з архітектурною спадщиною будинку парламенту та роботою єдиного законодавчого органу країни, а й мали змогу більше дізнатися про головні віхи історії України, завдяки експозиції, підготовленій у Верховній Раді до Дня Державного Прапора і Дня Незалежності.

Так, відвідувачам було представлено відкритий 23 серпня Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм почесний портал, в якому віднині зберігатиметься Прапор Незалежності України, внесений до будинку парламенту народними депутатами першого скликання 24 серпня 1991 року.

Також гості Верховної Ради почули розповідь про подію, що відбулася 25 років тому, - церемонію передачі повноважень Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі владі України. Цій ювілейній даті присвячена розгорнута у кулуарах третього поверху виставка «Шлях Держави. Символи відродження». В основі експозиції - унікальні документи та артефакти української історії, що засвідчують багаторічні прагнення до незалежної вільної держави, пронесені кількома поколіннями українців – від періоду Української Народної Республіки до незалежної України. Серед експонатів представлені Прапор, Печатка та Президентський Клейнод, передані Президентові незалежної України 22 серпня 1992 року. Захоплююча розповідь музейного працівника доповнюється демонстрацією з екрана документальної добірки на основі оригінальних кінохронік ключових моментів української історії ХХ ст. та відеоцитатами зі спогадів безпосередніх учасників подій 22 серпня 1992 року – Леоніда Кравчука та Левка Лук’яненка. Зазначена експозиція започатковує створення Музею українського парламентаризму.

Слід зауважити, що окрему екскурсійну групу було сформовано з іноземних громадян. До неї увійшли представники дипломатичних установ з Канади , Аргентини, Бельгії, Естонії, Австрії, Норвегії, Німеччини, Великобританії, Німеччини та інших. Екскурсія була проведена англійською мовою.

Традиційно, учасники екскурсій мали можливість сфотографуватися біля картини «Державотворення», побувати в гостьовій ложі сесійної зали Верховної Ради України, в якій ухвалюються закони України, а також завітати до кулуарів парламенту і прес-пойнту, де проходять брифінги народних депутатів.

Кожна екскурсія тривала близько години.