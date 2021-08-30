У ВООЗ заявили про необхідність третього COVID-щеплення

Очільник Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що щеплення додатковою третьою дозою вакцини від COVID-19 є не розкішшю, а способом убезпечити найбільш вразливі категорії населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Третя доза вакцини - це не розкіш, не доза, забрана в когось, хто досі очікує на першу. Натомість йдеться про спосіб уберегти найвразливіших", - наголосив Клюге.

Варто зазначити, що такий коментар очільника Європейського бюро ВООЗ суперечить заяві цієї ж організації, зробленої раніше в серпні про те, що наразі відсутня потреба в додаткових третіх дозах вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Ганс Клюге попередив, що до 1 грудня цього року в Європі може бути 236 тисяч нових смертей від COVID-19. Посадовець ВООЗ також наголосив, що в деяких європейських країнах "усе більше зростає навантаження на лікарні".

Нагадаємо, що у світі станом на ранок 30 серпня зафіксовано понад 217,2 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 194 мільйони осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (39 665 515), Індія (32 737 569), Бразилія (20 741 815).

Коронавірус зафіксували у 221 країні та території. Україна посідає 18-е місце у загальній статистиці.



