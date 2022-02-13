У Вселенському Патріархаті помолилися за мир в Україні

У храмі Святого Георгія у Вселенському Патріархаті за благословіння та особистої участі Його Всесвятості Патріарха Варфоломія відбулася літургія та молитва за мир в Україні.

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до мирного вирішення ситуації, деескалації, дотримання норм міжнародного права та молитви за ми.

«Ми закликаємо всі залучені сторони до продовження діалогу та поваги норм міжнародного права, аби покласти кінець конфлікту та дати можливість всім українцям жити в злагоді. Застосування зброї не є рішенням. Навпаки, воно може лише принести війну і насильство, горе і смерть», - йдеться у зверненні Вселенського Патріарха.

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій закликав гаряче та всім серцем молитися за мир в Україні.

«Усі служителі Церкви, усі представники релігійних традицій, усі, хто має владу, усі люди доброї волі, кожен із нас, повинні закликати до мирного вирішення цієї небезпечної ескалації у заявах та діях, які зловісно нависли над українським народом», - йдеться у зверненні.

Як наголосив Вселенський Патріарх Варфоломій, мовчання і байдужість не є виходом, всі повинні докладати зусиль для встановлення та захисту миру.

Участь у богослужінні та молитві за мир в Україні взяли українські дипломати, представники дипломатичних установ Польщі, Молдови, Чехії, Румунії, Словаччини, Хорватії, Греції, що діють в Стамбулі, та представники української та кримськотатрської громад, вихованці українських суботніх шкіл.

Після літургії та молитви за мир в Україні відбулася зустріч та спілкування з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Українці подякували за підтримку України Його Всесвятістю та наголосили на її важливому значенні для України та українців.

Згодом українська та кримськотатарська громади Стамбула провели акцію на підтримку України та проти агресії РФ, доєднавшись до міжнародної та загальнотурецької акції підтримки України.

У суботу акції на підтримку України відбулися в Адані, Аланії, Анкарі, Анталії, Бодрумі, Ізмірі, Кушадаси, Самсуні та менших містах, де немає громадських організацій, зокрема в Амасії та Орду. У неділю акція на підтримку України також відбудеться в Конії.

У січні на зустрічі з українськими парламентаріями Його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій розповів, що уважно слідкує за подіями в Україні та завжди молиться за мир, спокій і територіальну цілісність України.