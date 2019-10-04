У задержанного врача-трасплантолога Института им. Шалимова из банковской ячейки изъято $840 тыс

Правоохранители изъяли $840 тыс. из банковской ячейки задержанного в четверг заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На фото - 840 тыс. долларов США. Эти средства изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США", - написала Максимец в Facebook в пятницу, проиллюстрировав фотографиями изъятых наличных средств.

Завотделом трансплантации и хирургии печени Нацинститута им. Шалимова был задержан в четверг при получении взятки в размере $20 тыс. за проведенную ранее операцию по трансплантации печени, дальнейшее лечение и реабилитацию. В ходе безотлагательных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и его помещениях был изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия.

СБУ сообщила о разоблачении руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали от пациентов деньги за проведение операций. По данным спецслужбы, задержан "организатор противоправной схемы", продолжаются следственные действия для установления всех задействованных в противоправном механизме.