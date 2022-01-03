У Запоріжжі чоловік «під кайфом» побив поліцейського

Вчора, 2 січня, до міської клінічної лікарні №9 за медичною допомогою звернувся працівник поліції з травмою голови. Як стало відомо, близько 11 години порушник побив поліцейського під час відпрацювання виклику. Інцидент трапився на вулиці Дорошенка.

Зловмисником виявився 40-річний житель Запоріжжя, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Згідно висновку медичного обстеження, зловмисник знаходився у стані наркотичного сп’яніння. Порушника затримали.

Зараз вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ознаками статіт про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. За вчинені дії чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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