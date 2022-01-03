У Запорізькій області легковик збив 19-річну дівчину

В селі Осипенко легковий автомобіль збив 19-річну дівчину, повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги.
На місці події працювала фельдшерська бригада. Постраждалу ушпиталили до лікарні Бердянська.
У дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рану чола, закриту травму грудної клітини, а також закритий перелом кісток тазу.
Інші подробиці пригоди нині невідомі.
Нагадаємо, на запорізькій трасі легковик злетів у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждав 33-річний чоловік, його ушпиталили.
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