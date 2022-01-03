У Запорізькій області легковик збив 19-річну дівчину

В селі Осипенко легковий автомобіль збив 19-річну дівчину, повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги.

На місці події працювала фельдшерська бригада. Постраждалу ушпиталили до лікарні Бердянська.

У дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рану чола, закриту травму грудної клітини, а також закритий перелом кісток тазу.

Інші подробиці пригоди нині невідомі.

Нагадаємо, на запорізькій трасі легковик злетів у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждав 33-річний чоловік, його ушпиталили.

https://zp.depo.ua