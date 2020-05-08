У зоні ООС окупанти 21 раз відкривали вогонь, поранено шестеро військових

У зоні бойових дій на Донбасі російські збройні формування за 7 травня 21 раз відкривали вогонь. У результаті обстрілів постраждали шестеро українських військових, повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

Двічі відкривали вогонь біля Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поруч зі Старогнатівкою противник із безпілотного літального апарату скинув гранатометний постріл ВОГ-17, а після цього обстріляв українських захисників з озброєння бойових машин піхоти.

Біля Широкиного тричі стріляли з мінометів 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а захисників Новоселівки Другої обстріляли з автоматичних станкових гранатометів.

Біля Авдіївки російські окупанти застосовували автоматичні станкові й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Новотошківського ворог чотири рази відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї. Окупанти випустили 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм і 10 мін 120-го і 82-го калібру.

По околицях Оріхового стріляли з мінометів калібру 82 мм (30 мін), також використовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. По захисниках Кримського двічі стріляли з мінометів 120-го і 82-го калібру.

"По опорних пунктах, з яких вівся вогонь, наші підрозділи відповідали зі штатного озброєння. Завдяки влучності українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії", - додали в штабі ООС.

За даними розвідки, українські військові ліквідували сімох російських окупантів і ще п'ятьох поранили. Крім того, вони знищили військову вантажівку противника.

З початку 8 травня окупанти випустили 24 міни 120-го калібру по позиціях захисників Оріхового, також застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Додатково повідомляється, що випадків зараження коронавірусом серед військовослужбовців ООС немає.