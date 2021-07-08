У зоні ООС окупанти шість разів порушили "тишу", поранений боєць

Минулої доби, 7 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько- окупаційних військ.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

Так, поблизу населеного пункту Піски ворог вів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

Біля Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Причепилівка військові формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Авдіївки противник обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. У результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину 8 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.