У зоні ООС поранено трьох українських воїнів

Сьогодні, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Про це інформує Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Вони здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності ОТУ "Схід".
В результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали осколкові поранення.
Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний.
Українські воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько- окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.
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