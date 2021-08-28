У зоні ООС поранено трьох українських воїнів

Сьогодні, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Про це інформує Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Вони здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності ОТУ "Схід".

В результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Українські воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько- окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

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