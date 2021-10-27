У зоні ООС загинув український військовий

Російські окупаційні війська станом на 17.00 27 жовтня дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. В бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

В пресслужбі зазначили, що на ворожі збройні провокації наші захисники відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку російсько- окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.