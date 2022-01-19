У зоні ООС зберігається "тиша"

Російські окупаційні війська 18 січня не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

"Упродовж минулої доби, 18 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації.

Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько- окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців ОС не було.