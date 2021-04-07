У зоні проведення ООС поранений український військовий

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок мінометного обстрілу збройними формуваннями РФ, поранено українського військового.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, 7 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів, що в районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Схід"", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв Укрінформ, українська сторона зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявляє про збільшення вогневих провокацій з боку збройних формувань РФ.