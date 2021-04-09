У зоні проведення ООС загинув український військовий

Протягом минулої доби, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з яких 11 обстрілів по позиціях українських захисників, 2 обстріли цивільної інфраструктури, 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2 та 1 факт обладнання противником фортифікаційних споруд.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів ПІСКИ та ВОДЯНЕ, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища НЕВЕЛЬСЬКЕ - станкові протитанкові гранатомети.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища ЛУГАНСЬКЕ.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. В районі населеного пункту ВОДЯНЕ противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту ШИРОКИНЕ, а у напрямку селища ЗАЙЦЕВЕ, ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 9 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.