УАФ надала лист, в якому запрошувала Шевченка на продовження контракту

УАФ відповіла на заяву Андрія Шевченка, чому не був продовжений контракт.

Організація надала лист, в якому екс-коуча головної команди країни запрошували 2-го серпня на зустріч в Будинку футболу, щоб провести переговори про продовження угоди. Також УАФ надала квитанцію про те, що лист було доставлено.

Новий контракт повинен був діяти з 3-го серпня 2021 року до 30-го грудня 2022 року.

Сам Андрій Шевченко раніше заявляв, що: "Я отримував дуже багато імейлів із запрошеннями від ФІФА та УЄФА, на цій пошті я перебуваю постійно - ніякого листа офіційного мені на цей імейл не приходило. Це моє офіційне листування з ФІФА і УЄФА. Тут є юрист , який може вам пояснити щодо цього. Я в ЗМІ вперше дізнався про це (прим. - юрист підтвердив, що Шевченко не отримував листів від УАФ)".

У свою чергу генеральний секретать УАФ Юрій Запісоцький заявив, що Шевченко не відповів на лист.

Нагадаємо, Андрій Шевченко 1-го серпня оголосив про те, що його контракт зі збірною закінчився.



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