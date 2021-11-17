УАФ планує затвердити Петракова головним тренером збірної України

Президент УАФ Андрій Павелко поділився емоціями після перемоги збірної України над Боснією та Герцеговиною (2:0).

"Три гри - U-17, U-21 і національна збірна здійснили мрію всіх наших вболівальників. Для них вихід у плей-офф здавався неможливим. Я щойно був у роздягальні, подякував усім гравцям і найголовніше - Олександру Васильовичу. Він дуже впевнено підготував цю гру, яка була ключовою для всього відбору.

Прекрасні емоції для наших вболівальників. Вітаю кожного з тим, що ми будемо учасниками плей-офф. Впевнений, що він подарує нам купу емоцій. Сьогодні U-17 вийшла з групи, U-21показала прекрасну гру і має всі шанси пройти далі. І, звичайно, національна збірна. Ви не уявляєте, наскільки цей результат був важливим для команди і фанатів. Хочу передати настрій з роздягальні - команда налаштована в плей-офф битися, щоб представляти країну в Катарі на чемпіонаті світу.

Доля Петракова? Ви ніби передбачили рішення, яке ми, в принципі, планували. У середу буде Виконком (17 листопада - прим.), де ми затвердимо нового тренера жіночої збірної та Ріццолі у ролі куратора суддів. Звичайно, ми готували і таку прекрасну історію, як затвердження Олександра Петракова головним тренером, без в.о. Гадаю, Виконком підтримає таку важливу складову для ігор плей-офф. Буде багато хороших емоцій", - підсумував Павелко.

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